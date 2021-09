„Kurze Bewusstlosigkeit als Warnsignal“

In Deutschland erleiden jährlich 120 000 Menschen einen plötzlichen Herztod. Der Herzspezialist Martin Borggrefe vom Universitätsklinikum Mannheim rät zu Wachsamkeit und Erste-Hilfe-Schulungen für Schüler.

Zur Person



Martin Borggrefe (66) ist Gelsenkirchener, hat in Düsseldorf und London Medizin studiert und kam 2000 als Universitätsprofessor nach Heidelberg. Er leitet an der Universitätsmedizin Mannheim die I. Medizinische Klinik. Gleichzeitig hat er den Lehrstuhl für Innere Medizin inne. sba

Herr Professor Borggrefe, kann der plötzliche Herztod auch junge Menschen treffen?

Martin Borggrefe: Von den 120 000 Menschen, die jährlich einen plötzlichen Herztod erleiden, sind 9000 unter 40 Jahren.

Die wissen nichts von der Gefahr?

Borggrefe: Wenn es in der Familie Personen gibt, die früh einen akuten Herztod erlitten haben, sollte das Anlass genug sein, sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Bei Sportlern wird das oft verdrängt. Ich habe mehr als 40 Jahre lang daran geforscht, nach meiner Erfahrung berichtet ein Fußballer oder ein Olympiateilnehmer, der es so weit gebracht hat, seinem Arzt gar nicht, dass der Onkel im Alter von 32 Jahren verstorben ist. Auch Hochleistungssport unter Grippesymptomen ist gefährlich. Virale Infekte können den Herzmuskel schädigen oder geschädigt haben, es bleiben Narben zurück, die in der Folge bösartige Rhythmusstörungen auslösen können.

Diese Herzrhythmusstörungen führen dann im schlimmsten Fall zum Herzstillstand. Gibt es dafür keine Warnzeichen?

Borggrefe: Eine kurze Bewusstlosigkeit beim Sport kann ein Warnzeichen sein. Auch ein Herzrasen, wenn das Herz zu schnell schlägt, kann man spüren.

Ein Mensch sackt auf einem Sportplatz, auf der Straße bewusstlos zusammen, was tue ich?

Borggrefe: Ich wähle die Notrufnummer 112, gebe den Standort durch und fange sofort mit der Herzdruckmassage an. Man muss nicht beatmen, das ist ein häufiger Fehler. Das Blut ist bis zu dem Zeitpunkt voll mit Sauerstoff gesättigt, man kann also ruhig drei bis fünf Minuten Herzdruckmassage ohne Atemspende machen.

Nicht alle werden das können, eine Herzdruckmassage!

Borggrefe: Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass man zu zaghaft ist. Was man aus Vorfällen wie bei der Fußball-EM lernen sollte, ist, dass es regelhafte Schulungen zur Ersten Hilfe geben sollte, und das schon beginnend in der Schule. Da sollte man nicht bis zum Führerschein warten. Und dann muss man solche Schulungen immer mal wieder wiederholen. Nur einen Defibrillator hinzuhängen, löst das Problem nicht. sba