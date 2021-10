Kurz für Training ausgewählt

Als einer von 38 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern weltweit, wurde Mannheims Oberbürgermeister (OB) Peter Kurz (SPD) im Rahmen eines Auswahlverfahrens für ein Trainingsprogramm im Rahmen der Bloomberg Harvard City Leadership Initiative ausgewählt. Als Mitglied der „Class of 2021-22“ nimmt Kurz an einem Programm teil, das von Dozenten der Harvard Business School und der Harvard Kennedy School sowie von Experten aus dem globalen Netzwerk von Bloomberg Philanthropies geleitet wird. Das einjährige Programm hat mit einem dreitägigen Seminar in New York begonnen, an dem Kurz aufgrund der strengen Corona-Einreiseregeln nur virtuell teilnehmen kann.

Herausforderungen bewältigen

„Dass ich ausgewählt wurde, ist eine Ehre für mich. Ich freue mich, neue state-of-the-art-Methoden zu erlernen und auf den Erfahrungsaustausch, denn das Management einer Stadt ist in den letzten Jahren beständig anspruchsvoller geworden und die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, müssen immer schneller bewältigt werden. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass meine Teilnahme an diesem Programm einen deutlichen Mehrwert für die Stadt und unsere Einwohnerschaft haben wird“, erklärt Kurz.

Nach dem Auftaktseminar werden zwei von Kurz nominierte städtische Beamte an einem Seminar im Oktober teilnehmen und das ganze Jahr über virtuelle Kurse besuchen. Aus Mannheim werden der persönliche Referent des OB, Petar Drakul, und die Leiterin des Fachbereichs Organisation und Personal, Liane Schmitt, teilnehmen und Kurz dabei unterstützen, das Gelernte in organisatorische Veränderungen umzusetzen. Alle Kosten sind voll durch das Programm finanziert. baum/red