Kurt Bock wird Ehrensenator der Universität Mannheim

Die Universität Mannheim feiert an diesem Mittwoch mit Gästen aus der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ihren Universitätstag. Geehrt als Ehrensenator wird an diesem Tag ein besonderer Förderer der Uni: Kurt Bock, ehemaliger Vorstandschef der BASF.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorstandschef Kurt Bock bei seiner letzten Pressekonferenz © Rinderspacher

Sieben Jahre lang sorgte der gebürtige Ostwestfale bei dem Chemiekonzern mit nüchterner Zurückhaltung für gute Zahlen. Der promovierte Betriebswirt blieb während seiner Karriere als Vorstandschef auch der Uni Mannheim stets eng verbunden und engagierte sich stark für die lokale Institution – zunächst in seiner Funktion als BASF-Finanzvorstand, später als Mitglied und ab 2011 als Vorsitzender des Vorstands und nun als Vorsitzender des BASF-Aufsichtsrats.

Höchste Auszeichnung der Uni

Warum die Uni dieses Jahr Kurt Bock als Ehrensenator würdigt? Mit der Verleihung drücke die Uni ihren besonderen Dank aus für das außerordentliche Engagement Bocks und wolle mit der Ehrung nicht zuletzt die Bindung zu den geehrten Personen stärken sowie deren Unterstützung in der Öffentlichkeit sichtbar machen, so Pressesprecherin Linda Schädler.

Die Ehrensenatorenwürde ist laut Uni Mannheim die höchste Auszeichnung, die die Universität vergibt. Sie würdigt Personen, die sich in außerordentlichem Maße um die Uni verdient gemacht haben, in ideeller oder finanzieller Hinsicht. „Kurt Bocks Förderung hat es der Universität ermöglicht, wichtige Schritte zu unternehmen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich zu erhalten und weiter auszubauen“, erklärt Sprecherin Schädler auf Anfrage. Bereits ab 2005 habe sich Bock als Vorsitzender des Kuratoriums der Mannheim Business School (MBS) eingebracht. Er ist zudem Gründungsmitglied des 2012 ins Leben gerufenen Vereins Partner der Mannheimer Betriebswirtschaftslehre, der aus dem Kuratorium der MBS hervorging. Bis Anfang 2021 war er Vorsitzender des Vereins und wirkt weiterhin als Ehrenvorsitzender.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem sei er maßgeblich verantwortlich für eine auf zehn Jahre angelegte großzügige Förderung zum 150-jährigen Jubiläum der BASF 2015. Mit dieser Großspende an die Uni sei diese in die Lage versetzt worden, wichtige Forschungseinrichtungen zu stärken und zu gründen. (mit be)