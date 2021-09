Kurt Beck trifft Isabel Cademartori

Kurt Beck kommt am Samstag, 18. September, um 18.30 Uhr nach Mannheim, um die 33-jährige Sozialdemokratin Isabel Cademartori im Bundestagswahlkampf zu unterstützen. In der von der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus organisierten Veranstaltung am 48er Sport- und Spielplatz im Almenhof (Zugang über die August-Bebel-Straße) wird ein Generationengespräch zwischen zwei Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei zu den aktuellen inhaltlichen Themen der Bundestagswahl geführt. Dabei geht es unter anderem um die Fragen der Umwelt- und Klimapolitik, um soziale Gerechtigkeit, um ein zukunftssicheres Rentenkonzept sowie um die weltweiten Konflikte, die Flucht und Migration bedingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Diskussionsveranstaltung findet auf der Freifläche vor dem Kiosk am 48er Sport- und Spielplatz auf dem Almenhof, August-Bebel-Straße, statt. Der Kiosk ist bis zum Ende der Veranstaltung geöffnet. Der 48er Platz ist barrierefrei. abo