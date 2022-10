Kursangebot im Winter in Mannheimer Schwimmerbädern - Fachbereich schaltet Buchungsportal frei

Mannheim. Nach dem Verkauf der ersten Schwimmkurse im September hat der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim seit Donnerstag nun weitere Kursangebote für die Winterzeit freigeschaltet. Das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an. Über die Webseite können die neuen Aqua-, Schwimm- und Wassergewöhnungskurse online gebucht werden, die in den vier Mannheimer Hallenbädern Gartenhallenbad Neckarau, Herschelbad, sowie Hallenbad Vogelstang und Hallenbad Waldhof-Ost stattfinden. „Die Kurse richten sich an Anfänger, aber auch an diejenigen, die Sicherheit im Wasser gewinnen oder zurückgewinnen wollen“, heißt es. Die Kurszeiten für Kinder, die Anfänger sind, laufen über einen Zeitraum von fünf Wochen mit je wöchentlichen zwei Trainingseinheiten. Die Kurse für fortgeschrittene Kinder bis zwölf Jahre finden wiederum fünfmal statt. Die Stadt weist dabei darauf hin, dass sich die Schwimmkurse nicht nur an Kinder richten. Auch Erwachsene können das Angebot buchen und über fünf Einheiten die Schwimmkurse besuchen. Die Preise der Kurse sind auf dem Buchungsportal hinterlegt. Dort gibt es auch ein Angebot für Aqua-Fitness und Aqua-Power-Kurse. Dieses Angebot kann laut Stadt über die neue Flex-Mehrfachkarte Aquakurse gebucht werden. „Diese berechtigt zur fünfmaligen Teilnahme an allen angebotenen Aquakursen in allen Mannheimer Hallenbädern“ und ermögliche damit eine individuelle Termin- und Ortswahl. Auch die fünf Termine seien frei über alle Bäder hinweg wählbar, so die Stadt. Über die Flex-Mehrfachkarte werden auch die Kursangebote zur Wassergewöhnung für Kleinkinder gebucht. Diese richten sich an Kinder im Alter von drei bis vier Jahren und fünf bis sechs Jahren. Ausgebildete Übungsleiter betreuen die Eltern und Kinder während der Kurseinheiten in den Hallenbädern. Eine Auflistung der rund 40 Winterkurse dieses Jahres ist auf dem Ticket- und Kursportal online abrufbar, schreibt die Stadt weiter. Eine Vor-Ort-Buchung in den einzelnen Bädern sei nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchungsportal für die Kurse www.schwimmen-mannheim.de