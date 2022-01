Kurpfälzer Schlosskonzert im Rittersaal

Mannheim. Das Kurpfälzische Kammerorchester gibt am Samstag, 22. Januar, 19 Uhr, und am Sonntag, 23. Januar, 18 Uhr, im Rittersaal sein 4. Mannheimer Schlosskonzert. Gespielt werden Mozarts Klavierkonzerte A-Dur KV 414 und Es-Dur KV 449 und seine Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550 sowie Louis Théodore Gouvys Serenade Es-Dur op. 11. Es dirigiert Paul Meyer, Solist ist Pianist Sélim Mazari. Tickets (24-50 Euro) sind bis auf Weiteres nur telefonisch buchbar, unter Tel. 0621/14554 oder per E-Mail an orchester@kko.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1