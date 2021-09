Kurioser Wettkampf: Am Wochenende findet die Landesmeisterschaft im Leistungspflügen in Mannheim statt

Eine Disziplin bei Olympia ist es nicht, dennoch findet der Wettkampf um den besten Pflüger Baden-Württembergs in Sandhofen viele Fans, zumindest unter Traktor-Enthusiasten. 22 Jahre ist es her, seit die Landesmeisterschaft im Leistungspflügen hier stattfand. Die Organisatoren Holger Riffel und Wolfgang Guckert befinden sich seit über drei Jahren in der Vorbereitung. Für beste Bedingungen musste die Bepflanzung der Felder, auf denen der Wettkampf ausgetragen wird, genauestens geplant werden. Und obwohl der Raps, der als letztes auf dem Feld stand, schon geerntet wurde, laufen die Vorbereitungen weiter: Durch die warmen Tage in der vergangenen Woche ist die Erde ausgetrocknet und muss deshalb bewässert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ohne technische Hilfsmittel

Max Wegerle aus Sandhofen nimmt am Wettpflügen teil. © Holger Riffel

Mit optimalen Bedingungen kommt es am Ende nur „auf das Geschick der Teilnehmer an“, erklärt Guckert. Technische Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Die Fahrer müssen das Fahrzeug ohne GPS möglichst gerade über den Acker manövrieren. „Eine gerade Linie ist am Ende das Wichtigste“, weiß Riffel, der 2001 an der Weltmeisterschaft in der Schweiz teilgenommen hat. Andere Kriterien betreffen beispielsweise die Tiefe und die Sauberkeit. Auch diese müssen ohne technische Hilfsmittel perfekt sitzen. Deshalb wurden die Sensoren, die beispielsweise die Tiefe oder die Richtung messen, abgeschaltet. „Wir haben die Pflüge manipuliert“, lacht Guckert, betont aber: „Natürlich ist das alles noch im legalen Rahmen.“

Bis zu 100 Punkte

„Wie es am Ende aussieht und ob noch Pflanzen an der Oberfläche sind, kann viele Punkte geben“, sagt Guckert. Insgesamt vergeben mehrere Richtergremien bis zu 100 Punkte pro Teilnehmer. Die haben zwei Stunden Zeit, sich diese zu verdienen. Danach muss das 20 Mal 100 Meter große Feld umgegraben sein. „Das hört sich mehr an, als es ist“, weiß Riffel. „Man hat keine Zeit, sich zu überlegen, wie man am besten vorgeht, man muss einfach machen.“

Selbst teilnehmen darf er nicht mehr - der Wettkampf ist für unter 36-Jährige. Doch er steht den Teilnehmern aus Mannheim als Trainer zur Verfügung. Max Wegerle wird in der Kategorie Beetpflug antreten und Jonas Hinkel im Drehpflug.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Wettkampf startet am Sonntag um 11 Uhr in der Karl-Imhoff-Straße. Am Samstag findet ab 18 Uhr die „Pflügerparty“ mit Livemusik statt, am Sonntag gibt es zudem eine Maschinenschau.