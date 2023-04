Kupferkabel in Mannheim-Neckarstadt gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim. Am Wochenende haben sich unbekannte Täter unerlaubt Zugang zu einem Gebäude in der Friesenheimer Straße verschafft und dabei einen Diebstahlschaden von über 15 000 Euro verursacht. Der Einbruch in das alte Gebäude, welches derzeit abgerissen wird, soll sich laut Polizei zwischen 14 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montag ereignet haben. Im selben Zeitraum soll das Diebesgut, über 100 Meter Kupferkabel, mit einem noch unbekannten Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen sowie sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 33010 zu melden.