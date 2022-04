Kupferdraht-Diebe auf Mannheimer Firmengelände in flagranti erwischt

Mannheim. Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag auf einem Firmengelände in Mannheim zwei Kupferdraht-Diebe auf frischer Tat ertappt. Aufmerksam auf den Vorfall in der Rhenaniastraße im Stadtteil Neckarau wurden die Beamtinnen und Beamten durch Anwohner, die die Polizei verständigt hatten, teilte die Behörde mit. Bei Eintreffen vor Ort stellten die Einsatzkräfte die beiden Männer im Alter von 37 und 42 Jahren fest, die dabei waren die Beute im Wert von 4000 Euro in ein Fahrzeug zu verladen.

Die Polizei nahm die Beschuldigten fest und zur weiteren Abklärung mit aufs Revier. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauerten an.