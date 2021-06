Kunstwerke auf Fassaden und historische Rundgänge

Mit dem Nachtwächter durch die Stadt streifen – oder sich großflächige Streetart-Kunstwerke anschauen: Das und vieles mehr ist jetzt erneut möglich. Denn nach achtmonatiger corona-bedingter Pause dürfen wieder öffentliche Stadt- und individuelle Gruppenführungen stattfinden. Da die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 liegt, sei eine Teilnahme auch ohne vorherigen Corona-Test möglich, wie die Stadt mitteilt. Die ersten Führungen sind bereits über die Bühne gegangen.

„Mit Einhalten der Abstandsregeln können bis zu 20 Personen an einer Stadtführung der Tourist Information Mannheim teilnehmen“, so die Stadt. Sollte der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 35 steigen, tritt die Testpflicht wieder in Kraft – es sei denn, man hat einen Genesungs- oder Impfnachweis.

Nur mit vorheriger Buchung

Weiter geht’s am Freitag, 25. Juni, 20 Uhr, mit der Kostümführung „Streifzug mit dem Nachtwächter“. Wegen der großen Nachfrage bietet die Tourist-Informationen Führungen zu „Stadt.Wand.Kunst“ jetzt häufiger an. Die speziellen Streetart-Rundgänge stehen jetzt immer an den Wochenenden auf dem Programm. Samstags um 14 Uhr können Interessierte eine Auswahl der Murals in den Quadraten besuchen – sonntags um 11 Uhr die Fassaden-Kunstwerke in der Neckarstadt-West. Darüber hinaus findet einmal im Monat eine englischsprachige Stadt.Wand.Kunst-Führung durch die Quadrate statt.

„Modernes und historisches Mannheim“ wird bei einer Führung am Samstag, 26. Juni, 14 Uhr vorgestellt. Und am 27. Juni dreht sich ab 11 Uhr alles um „Urbanes Lebensgefühl in der Schwetzingerstadt“. Bei den „Barocken Merkwürdigkeiten“ entführt eine historisch kostümierte „Zeitzeugin“ in eine Epoche voller Prunk und Opulenz. Die öffentliche Stadtrundfahrt „Facettenreiches Mannheim“ findet voraussichtlich ab 3. Juli wieder statt.

Für die Teilnahme an einer Führung ist eine Buchung vorab zwingend notwendig. Während der Schließung hat die Tourist Information den Ticketkauf digitalisiert, so dass Interessierte ihre Karten direkt über www.visit-mannheim.de buchen und zahlen können. Ebenso möglich ist aber auch eine Anmeldung über Telefon oder per E-Mail, die Zahlung erfolgt dann bar bei Gästeführerin oder -führer. Die Preise pro Person beginnen je nach Tour bei neun Euro. Infos zu allen Führungen und Touren gibt es auf visit-mannheim.de oder in der Broschüre „Stadtführungen“. bhr/red