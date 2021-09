Kunststraße am Wochenende gesperrt: Ärger bei Händlern

Mannheim. Die für viele offenbar überraschende Sperrung der Kunststraße am vergangenen Wochenende hat vor allem bei Händlern für großen Ärger gesorgt. „Wir sind schon etwas sauer“, sagte Lutz Pauels, Vorsitzender der City-Werbegemeinschaft, am Sonntag. „So etwas darf nicht mehr passieren.“ Seinen Angaben nach waren die Kunststraße auf Höhe der Quadrate O 1 bis O 3 sowie einige Seitenstraßen von Freitagvormittag bis Sonntagabend gesperrt. Offensichtlicher Grund war ein großer Kran, der anscheinend für den dort geplanten Hotelbau benötigt wurde.

Dass solche Arbeiten notwendig sein können, versteht Pauels. Er versteht jedoch nicht, warum sie gerade am – gewöhnlich umsatzstarken – ersten Wochenende des Monats ausgeführt werden müssen – und dass seinen Angaben zufolge entgegen sonstigen Gepflogenheiten Anwohner und Händler vorab nicht informiert worden sind. „Es gab riesige Verkehrsprobleme“, berichtete Pauels. „Und manche Geschäfte haben am Samstag früher geschlossen, weil überhaupt keine Kunden mehr da waren.“ Bei der Stadtverwaltung war am Sonntag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.