Kunststoffhalde in Flammen

Mit enormen Wassermassen bekam die Feuerwehr am Sonntag einen Brand beim Recyclingunternehmen Knettenbrech + Gurdulic in den Griff. Der Einsatz im Handelshafen an der Straße Verbindungskanal linkes Ufer zog sich aber vom Morgen bis in den späten Nachmittag hin.

Kurz nach 9.30 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen einer, wie es zunächst hieß, starken Rauchentwicklung zu dem Firmengelände beordert worden. Die Einsatzkräfte stellten dort schnell fest, dass eine hohe Halde in voller Ausdehnung brannte. Dabei handelte es sich laut Daniel Geidt vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr um Recyclingmaterial auf einer Grundfläche von etwa 200 Quadratmetern.

Das Unternehmen Knettenbrech + Gurdulic ist bekannt dafür, dass es in Mannheim in einem Großteil des Stadtgebiets für die Abholung von in der Gelben Tonne gesammelten Kunststoff-Abfällen verantwortlich ist. Wenn sich solche Kunststoffe, die sich da meterhoch auftürmen, entzünden, entsteht schnell dichter, beißender Qualm. Über die Warnapps Nina und Katwarn schickte die Feuerwehr daher – entsprechend der Windrichtung – den Anwohnern in der Neckarstadt, dem Jungbusch sowie auf dem Waldhof die Warnung, ihre Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- sowie Klimaanlagen abzuschalten.

Luftmesswagen unterwegs

Das sei aber, so Daniel Geidt, ebenso als „reine Vorsichtsmaßnahme“ erfolgt wie die Fahrten des Luftmesswagens der Berufsfeuerwehr sowie von zwei weiteren Umwelt-Messfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Neckarau. Eine hohe, gefährliche Schadstoffkonzentration in der Luft hätten sie jedoch nicht festgestellt. Zudem waren weitere Ehrenamtliche der Abteilungen Innenstadt, Nord und Seckenheim und die Führungsunterstützungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr im Einsatz – insgesamt 60 Männer und Frauen. Auch das Feuerlöschboot legte im Mühlauhafen ab und fuhr den Brandort im Jungbusch an, drehte aber wieder ab. „Die Löschwasserversorgung war ausreichend, wir brauchten es nicht, um zusätzlich Wasser hochzupumpen“, erläuterte Daniel Geidt.

Von zwei Drehleitern und aus mehreren Strahlrohren spritzten die Feuerwehrleute bis zu 4000 Liter Wasser pro Minute auf die brennende Halde. Kurz nach 12 Uhr hatten sie den Brand zwar unter Kontrolle und konnten Entwarnung geben, weil es keine große Qualmwolke mehr gab. Aber um alle Glutnester zu ersticken, musste die Firma Mitarbeiter mobilisieren, die mit drei Baggern die angekokelte Masse auseinanderzerrte, damit die Einsatzkräfte sie ablöschen konnten. Erst nach 17 Uhr kehrten die letzten Feuerwehrleute in die Wachen zurück.

Dazwischen gab es zur Stärkung aber nicht nur Kaffee, Mineralwasser und Apfelschorle, sondern auch Nudeln mit diversen Soßen – vor Ort gekocht von sechs Ehrenamtlichen der Johanniter-Verpflegungsgruppe. Für die Johanniter war es der zweite Großeinsatz am Wochenende, denn schon am Samstag waren viele Ehrenamtliche von Arbeiter-Samariter-Bund, Rotem Kreuz und Johannitern zur Betreuung der wegen des Bombenfunds evakuieren Anwohner gefordert.

