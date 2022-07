Kunstpreis der Mannheimer Roland-Stiftung für Hans-Michael Kissel

Mannheim. Die Ike und Berthold Roland-Stiftung Mannheim hat den Kunstpreis 2022 an den Künstler Hans-Michael Kissel verliehen. Wie die Stiftung mitteilte, fand die Preisverleihung am vergangenen Sonntag im Atelier des Künstlers in Ladenburg statt. Der Bildhauer, geboren 1942 in Worms, gestaltet kinetische Skulpturen. Seine wind- und wasserbewegten Werke sind im öffentlichen Raum zu finden.

Die in Mannheim ansässige Roland-Stiftung wurde im Dezember 2007 von den Namensgebern Dr. Berthold Roland und seiner 2010 verstorbenen Ehefrau Dr. Ike Roland gegründet. Sie blickt in diesem Jahr auf eine 15-jährige Förderung im kulturellen und sozialen Bereich zurück.