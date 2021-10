Kunst-Prozess mit „echtem“ Personal

Zwei Jahrzehnte lang engagierte sich Ralph Landsittel im Vorstand des Mannheimer Anwaltsvereins – davon zwölf Jahre als Vorsitzender. Bei den Neuwahlen hat er nicht mehr kandidiert. Dass sein Nachfolger und bisheriger Stellvertreter Peter Depré von der Mitgliederversammlung zum Präsidenten gekürt wurde, beruht auf einer Satzungsänderung, die sein Vorgänger gewissermaßen als letzte Amtshandlung angeregt hat – weil diese Bezeichnung bei anderen Anwaltsvereinen längst üblich ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Depré folgt Landsittel



Ralph Landsittel (Jahrgang 1956), promovierter Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht, Unternehmensnachfolge und Honorarprofessor an der Universität Mannheim, gehört zur Kanzlei Rowedder Zimmermann Hass. Er hat nicht mehr kandidiert. Der Wirtschaftsanwalt und Insolvenzverwalter Peter Depré (Bild) ist neu gewählter Präsident des Mannheimer Anwaltsvereins (MAV), er war zwölf Jahre Stellvertreter seines Vorgängers Landsittel. Als künftiger Vize wirkt Klaus Hornung, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Außerdem gehören zum neuen MAV-Vorstand: Inga Berg, Nathalie Büche, Esther Czasch, Patrick Henn, Phoebe Fleur Herp, Martin Jungraithmayr, Ruth Mundanjohl, Patricia Neff und Fabian Widder. Bei der Mitgliederversammlung hat die Präsidentin des Deutschen Anwaltsvereins, Edith Kindermann, einen mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag zu berufspolitischen Fragen gehalten. wam

Ralph Landsittel ist noch einige Stunden Vorsitzender des 1879 gegründeten Traditionsvereins seiner Zunft, als sich der „MM“ mit ihm trifft. Klar, dass der Rückblick auch um den Mannheimer Maler Rudi Baerwind kreist. Denn der hat mit zwei kuriosen Prozessen Rechtsgeschichte geschrieben. Und Landsittel war es, der die Idee und den Mut zu einem Doku-Theaterstück mit „echten“ Richtern und Rechtsanwälten hatte.

Begeistert mitgewirkt

Dass sich Juristen begeistert und obendrein zur Mitwirkung bereit zeigten, führt er auf das besondere „Mannheimer Klima“ zurück – und das ist insofern legendär, als der Anwaltsverein dem (vorwiegend) entspannten Miteinander verschiedener Berufsgruppen mit schwarzer Robe in seiner Festschrift zum 125-Jährigen einen eigenen Beitrag mit vielen Anekdoten widmete.

In der Rückschau freut sich Landsittel, dass es anlässlich des 100. Baerwind-Geburtstags gelang, den Ablauf eines Prozesses „humorvoll“ und dennoch würdig zu präsentieren. Nicht nur der große Verhandlungssaal im Landgericht, auch das mit Videoleinwand ausgestattete Foyer war bei dem nachgestellten Verfahren 2010 knallvoll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die juristische Gretchenfrage lautete: Dürfen jene Stammtischbrüder, die bei dem berühmt-berüchtigten Maler ein Gruppenbild bestellt haben, die Zahlung des vereinbarten Honorars verweigern – weil sich die sechs honorigen Herren auf dem Gemälde nicht zu erkennen vermochten? In Anlehnung an Rembrandts „Nachtwache“, für die einstige Auftraggeber ebenfalls nicht hatten zahlen wollen, sorgte der Mannheimer „Nachtwächter-Prozess“ samt Berufungsverfahren in Karlsruhe Mitte der 1970er für Schlagzeilen.

Längst können sich Besucher des Landgerichts selbst ein Urteil bilden, ob sie die in Großformat verewigte Stammtischrunde als eigenwillige Kunst oder unfertige Skizze erachten. Das viele Jahre verschollene und schließlich bei einer Wuppertaler Galerie wieder aufgetauchte Gruppenporträt erwarb Landsittel als Vorsitzender des Anwaltsvereins – damit das Corpus Delicti dort einen festen Platz findet, wo es dem Maler einen juristischen Sieg bescherte – aber nur in erster Instanz.

Mit Stolz erfüllt

Mit besonderem Stolz erfüllt Landsittel, dass die Mannheimer einsprangen, als es darum ging, den Deutschen Anwaltstag 2018 zu organisieren – weil in Karlsruhe das Kongresszentrum saniert wurde. „Ohne die Kooperation mit den anderen Anwaltsvereinen in der Metropolregion wäre das nicht möglich gewesen.“ Und weil die Zusammenarbeit rechts und links des Rheins inzwischen selbstverständlich ist, wünscht er sich, dass der Anwaltstag spätestens dann wieder in der Quadratestadt ausgerichtet wird, wenn der Mannheimer Anwaltsverein 2029 sein 150-Jähriges feiert.

Und was gehörte während seiner Ära zu den wenig erfreulichen Entwicklungen? „Die Folgen der Pandemie!“ Landsittel bedauert, dass aufgrund von Corona die im Amtsgericht angebotene Rechtsberatung für Menschen mit geringem Einkommen ausgesetzt werden musste – bis heute. „Wie wichtig diese ehrenamtliche Aktivität unseres Vereins ist, haben zahlreiche telefonische Anfragen gezeigt.“ Und wie sieht er die Situation an Mannheims Gerichten? „Zivilverfahren laufen meist zügig“, allerdings sei die personelle Situation bei Nachlass- und Familiengericht „angespannt“. Und bei Strafkammern gebe es die Situation, dass Verfahren mit Angeklagten in Untersuchungshaft vorgezogen werden müssen – und so andere Verfahren liegenbleiben. Dies traf etwa bei dem im April abgeschlossenen Hygiene-Prozess gegen den einstigen Klinikum-Manager zu: Mehr als drei Jahre hatten zwischen Anklageerhebung und Prozessbeginn gelegen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3