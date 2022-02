„Kunst hat mich schon immer begleitet“

„No explanation needed“ lautet der Titel der Ausstellung der Künstlerin Licia Longo im Queeren Zentrum Mannheim (QZM) – keine Erklärung ist nötig für die queere Identitätsfindung. Zu bewundern sind Abstrakte Bilder und Porträts, teils auf Leinwand, teils auf Kartonage, gemalt in kräftigen Farben mit energischem Pinselstrich oder direkt mit den Fingern. Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. März und kann zu den Öffnungszeiten des QZM-Cafés besucht werden (Donnerstag bis Sonntag, 17 bis 22.30 Uhr) oder nach Absprache.

„Mit ihren abstrakten Arbeiten verzerrt sie die Wahrnehmung, dass den Betrachtenden nichts anderes übrig bleibt, als sich auf sich selbst zu besinnen“, ist in der Einladung zur Vernissage zu lesen. „No explanation needed“ ist als Hommage an die Diversität zu verstehen. „Kunst hat mich schon immer im Leben begleitet“, sagt die 33-jährige Künstlerin, die im italienischen Ortona geboren wurde. Auch ihre Eltern waren Künstler, die Mutter Ballerina, der Vater Elvis-Imitator.

Als Licia Liliana fünf Jahre alt war, zog die Familie nach Karlsruhe. „In Mannheim wohne ich nun seit sieben Jahren. Ich habe meine Wohnung aufgegeben und mit meiner damaligen Partnerin eine VW-Bully-Tour gemacht.“ Die Freundin zog es dann beruflich nach Mannheim, und sie war so begeistert, dass Licia mitkam. Als die beiden sich trennten, blieb die Künstlerin in Mannheim, da es ihr hier gut gefiel. „Ich mietete mir 2016 mit anderen Künstler:innen ein Atelier in der Stadt. Wir waren beim Nachtwandel dabei und haben in Cafés ausgestellt.“ Die Malerei hat sich Licia autodidaktisch beigebracht, ganz ohne Studium, denn sie findet: „Es gibt immer einen anderen Weg.“ Viele ihrer abstrakten Bilder haben den schlichten Namen „Vibe“ plus eine Nummer, „Vibe 67“ zum Beispiel. Eine Affinität zur Mode hat Licia ebenfalls, sie arbeitet als Abteilungsleiterin bei der Boutique COS, wo es minimalistisches Design zu kaufen gibt.

Minimalistisch ist auch das Gebäude gehalten, in dem die Ausstellung stattfindet, klare Linien und Betonwände. Die Bilder sind auf beiden Stockwerken ausgestellt und kommen vor dem nüchternen Hintergrund gut zur Geltung. Doch die Räume in G7 sind nicht der endgültige Sitz des QZM, der Verein ist auf der Suche. „Hier war vorher ein Buchverlag, und der Besitzer hat mitbekommen, dass wir auf der Suche nach Räumlichkeiten sind. Der Verlag ist jetzt im Hinterhaus“, sagt Susanne Hun, QZM-Vorsitzende. „Nun suchen wir ein Grundstück, um ein barrierearmes Haus zu bauen, das ist nicht leicht zu finden.“

Zuhause für bis zu 40 Vereine

Das QZM startete, als der Lockdown vor zwei Jahren begann. Alles fand rein virtuell statt, von Workshops über Treffen bis hin zum Plätzchenbacken. „Als die Leute sich nach langer Zeit in echt sahen, waren sie gegenseitig von sich überrascht“, so Hun. Bis zu 40 Vereine haben beim QZM ihr Zuhause, hier soll ein Ort für Kunst, Tanz und Kultur entstehen. „Das QZM ist ein wichtiger Baustein in der Stadtgesellschaft. Ihr tragt dazu bei, dass queere Menschen einen Anlaufpunkt haben“, sagt Sören Landmann, LSBTI-Beauftragter der Stadt, der die Ausstellung eröffnet. „Ich bilde heute die Schnittstelle“, fügt die Künstlerin hinzu. „Lasst uns den Gedanken von Nächstenliebe, Selbstliebe und Diversity in die Welt hinaustragen.“