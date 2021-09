Man mag kaum glauben: Bis weit ins 20. Jahrhundert galt die Tuberkulose in Mannheim als häufigste Todesursache bei Erwachsenen und dritthäufigste bei Kindern. Nicht von ungefähr tat Aufklärung über die durch Tröpfchen in der Atemluft verbreiteten bakteriellen Erreger not – weshalb das Badische Tuberkulosemuseum 1908 und 1909 in einem Anbau der Mannheimer Kunsthalle residierte. In der Info- Schau ging es aber nicht um den bizarr romantisierenden Mythos morbider Sinnlichkeit, den Literatur und Oper mit melodramatischen Einzelschicksalen befördert hatten – beispielsweise im Dumas- Erfolgsroman „Die Kameliendame“ oder in Puccinis „La Bohème“. Vielmehr stand die Kunst des Überlebens im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sollte weitere Jahrzehnte dauern, ehe Antibiotika der hochansteckenden Lungenerkrankung den Schrecken nahmen. Noch Mitte der 1950er starben in Mannheim jährlich um die 50 Menschen an TBC. Ältere Kurpfälzer dürften sich daran erinnern, dass am Luisenpark das einstige jüdische Krankenhaus und spätere Pauline-Maier-Pflegeheim von 1952 bis 1963 als Heilstätte diente. Weil Tuberkulose häufig Gewichtsverlust beschleunigt, gab der Volksmund der Krankheit noch einen bildhaften Namen. Welchen?