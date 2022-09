Mannheim. Brasilianerinnen in Europa: Unter diesem Titel gibt es am Donnerstag, 8. (16 bis 22 Uhr), und Freitag, 9. September (10 bis 22 Uhr), eine Ausstellung im Stadthaus N 1, Räume 52 und 53. Die brasilianische Künstlerin M. Jesus (M. steht für Maria) lebt seit 2017 in Mannheim und zeigt – nach Ausstellungen in Paris und Dubai – ihre Kunst erstmals in ihrer Heimatstadt. Ihre abstrakten wie figürlichen Werke sind inspiriert von den Farben und Erfahrungen Brasiliens. Der Eintritt ist frei.

