Kundgebung "Solidarität mit Israel" im Ehrenhof des Schlosses

Mannheim. Zu der Kundgebung “Solidarität mit Israel” ruft die Deutsch-Israelische Gesellschaft - Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar, Mannheim am heutigen Sonntag um 16 Uhr in Mannheim auf. Hintergrund ist auch der Angriff auf die Mannheimer Synagoge, bei der in der Nacht zu Donnerstag eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes beschädigt worden war. Zu der Kundgebung im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses sind maximal 200 Personen zugelassen. Es gelten eine Maskenpflicht sowie Abstandsregeln.

