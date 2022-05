Kundgebung für Solidarität mit Ukraine

Das Bündnis Mannheim für Solidarität mit der Ukraine ruft an diesem Dienstag um 18.30 Uhr zur Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Laut einer Mitteilung fordert das Bündnis einen „schnelleren Importstopp von russischer Kohle und russischem Gas“, um die „Finanzierung dieses Angriffskrieges und die Finanzierung weiterer Angriffskriege“ zu stoppen, außerdem ausgeweitete und kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine. Alleinige Wirtschaftssanktionen seien kurzfristig nicht ausreichend. Deutschland stehe in der Pflicht, „der demokratischen Ukraine beizustehen, um dort stattfindende Kriegsverbrechen zu verhindern“.

„Angriff auf uns alle“

Der russische Angriffskrieg auf die souveräne Ukraine sei „nicht nur ein Angriff auf einen unschuldigen demokratischen Staat, sondern gleichzeitig ein Angriff auf uns alle“, so die Mitteilung weiter. Die wirtschaftlichen Sanktionen und die angekündigte Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik seien ein Anfang, so die Mitteilung weiter. Doch noch immer werde nicht alles getan, „um die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit zu stärken und Putin langfristig zu schwächen“.

Die Kundgebung an diesem Dienstag, 24. Mai, soll den Druck auf politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger erhöhen. Flaggen und Plakate sind erwünscht. Das Bündnis Mannheim für Solidarität mit der Ukraine wird getragen von der Jungen Union, den Jungen Europäischen Föderalisten (JEF), den Jungen Liberalen, der Grünen Jugend, den Jusos „und weiteren engagierten Mannheimer und Mannheimerinnen“. red/kako

