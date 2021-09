Kundgebung der Europa-Partei Volt - Polit-Demo mit Techno

Mannheim. Unter dem Motto „Tanzen für mehr junge Politik“ lädt die Europa-Partei Volt am Samstag, 18. September, zu einer „Techno Demo“ durch Mannheim ein. Start ist um 16 Uhr am Toulonplatz in C 5. Die Demo führt auf die Neckarwiese, wo um 17.30 Uhr eine Kundgebung stattfindet und danach – ab 18 Uhr – eine Techno- und Rave-Party mit DJs.

Bei der Demo gehe es darum, für mehr Mitbestimmung für jüngere Menschen in der Politik zu tanzen, heißt es in der Einladung der hiesigen Volt-Gruppierungen. „Denn wir sind die Zukunft, die Generation Europa! Gerade so kurz vor der Bundestagswahl möchten wir alle daran erinnern, dass die wir eine unüberhörbare Stimme haben und vertreten.“ In Mannheim kann man Volt nur mit der Zweitstimme wählen. In Heidelberg tritt die Partei zudem mit der Direktkandidatin Verena Willaredt an. Sie ist bei der Demo genauso dabei wie Bundes-Spitzenkandidat Hans-Günter Brünker. Volt Europa wurde 2017 gegründet. Die Partei setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, die Europäische Union so zu reformieren, „dass globale Herausforderungen gesamteuropäisch gelöst werden können“.