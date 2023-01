Kundgebung am Samstag

Die Klimaschützer von „Fridays for Future“ (FfF) treffen sich an diesem Samstag um 17 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Paradeplatz. Sie wollen damit ihre Solidarität zu den Menschen bekunden, die im Rheinland für den Erhalt von Lützerath kämpfen. Das Dorf soll dem Braunkohletagebau Garzweiler II weichen. Die Zerstörung sei auch durch die Energiekrise nicht zu rechtfertigen, so die Kritik. „Die Kohle unter Lützerath abzubaggern, ist weder mit der 1,5-Grad-Grenze vereinbar, noch für die Energiesicherheit nötig“, moniert Katharina Pauls von FfF Mannheim. „Wir brauchen erneuerbare Energien statt dreckiger, verlogener Kohledeals mit RWE!“, fordert sie bezüglich des nordrhein-westfälischen Großversorgers. Die Proteste gegen den Abriss des Dorfes haben zuletzt stark zugenommen. sma

