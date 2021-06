Kundenzentren öffnen wieder

Die MVV öffnet ab Montag, 14. Juni, ihre Kundenzentren wieder für die persönliche Kundenberatung. Wie das Unternehmen mitteilt, gilt das sowohl für das MVV E.forum im Erdgeschoss des Hochhauses am Luisenring als auch für die MVV Nachbarschaftsoase auf Franklin. Die beiden Kundenzentren waren wegen der Corona-Pandemie seit Mitte Dezember 2020 vorübergehend geschlossen.

„Nach den jüngsten Lockerungen der coronabedingten Kontakteinschränkungen freuen wir uns darauf, wieder persönlich für unsere Kunden in unseren Kundenzentren da sein zu dürfen – zunächst noch mit vorheriger Terminvereinbarung“, so Matthias Schöner, Abteilungsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei der MVV. Die Beratungstermine für beide Einrichtungen können im Internet über mvv.de sowie über die MVV-App „Mein Quadrat“ gebucht werden. In den Geschäftsräumen herrscht Maskenpflicht.

Zusätzlich zu den beiden Kundenzentren bietet die MVV mit dem „virtuellen E.forum“ auch weiterhin eine digitale Informationsplattform für die Kunden. red/imo