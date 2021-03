Der Weg schien vorgezeichnet: Mittlere Reife, Ausbildung zum mittleren Verwaltungsbeamten, Fachhochschulreife am kaufmännischen Berufskolleg. Nächster logischer Schritt für Thorsten Kuß: Besuch der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl. Stattdessen kam es zu einem „Wendepunkt“ im Leben des gebürtigen Crailsheimers: Er schlug eine pädagogische Laufbahn ein. Und ist seit kurzem als Nachfolger von Birgitta Hillebrandt neuer Leiter der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule in K 5.

AdUnit urban-intext1

Aus eigener Erfahrung weiß er also: „Man muss sich ausprobieren dürfen, man darf auch mal scheitern. Wenn es auf dem Lebensweg nicht immer geradeaus geht, kann man daran wachsen.“ Genau diese Erfahrungen gibt Thorsten Kuß seinen Schülerinnen und Schülern gerne weiter. Viele von ihnen gehören zu denen, die es im Leben schwerer haben als andere. Die in prekären Verhältnissen leben. Deren Familien ihnen nicht immer die nötige Unterstützung geben können.

Lernen auf verschiedenen Niveaus

Als begeisterter Schlagzeuger und Songwriter freut sich Thorsten Kuß über die gute musikalische Ausstattung der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule. Sie hat auch eine eigene Band, die mitunter außerhalb auftritt. © Christoph Blüthner

Vom Begriff „Brennpunktschule“ möchte Kuß, der Englisch, Geografie und Geschichte studiert hat, dennoch nichts wissen: „Wir sind eine ganz normale Schule wie jede andere auch.“ Dass viele Jugendliche Migrationshintergrund haben, sieht der 49-Jährige, der mit Frau und zwei fast erwachsenen Söhnen in Weinheim lebt, als Chance. Mit 25 Nationalitäten kämen „ganz unterschiedliche Lebensläufe“ zusammen – und „große kulturelle Vielfalt“.„Für mich ist das bereichernd“, sagt er im Gespräch mit dem „MM“. Wer sich hier am Rand der Innenstadtquadrate bewerbe, wisse, was auf ihn zukomme, betont Kuß: Sozialarbeit spiele eine größere Rolle als anderswo. Und es gebe viele Jugendliche, deren Stärke nicht unbedingt die deutsche Sprache sei. Darauf könne und müsse man sich eben einstellen, betont der neue Rektor.

Gerade die Gemeinschaftsschule mit ihren unterschiedlichen Leistungsniveaus biete hier gute Möglichkeiten. Schüler könnten beispielsweise in Deutsch auf Grundlagenniveau lernen, die Aufgaben in Mathe aber auf Real- oder Gymnasialniveau lösen. Mit den verschiedenen Lerngeschwindigkeiten „kann man sich als Schule tatsächlich besser auf Stärken und Schwächen der Schüler einstellen“ und sie individuell fördern. Viele Jugendliche, die mit Hauptschulempfehlung auf die Kepler-GMS gekommen seien, „führen wir hier zum mittleren Bildungsabschluss“, freut sich Kuß.

AdUnit urban-intext2

Dass die frühere Werkrealschule in K 5 zum Schuljahr 2016/17 zur zweiten Mannheimer Gemeinschaftsschule wurde, war für Kuß einer der Gründe, von der Vogelstang-Werkrealschule hierher zu wechseln. „Die Gemeinschaftsschule ist meine pädagogische Heimat – hier wird Bildung so umgesetzt, wie man sie braucht.“ Dass dies in einem herausfordernden sozialen Umfeld passiert, ist für Kuß eher Ansporn als Hindernis. Vergleichbare Verhältnisse hatte er bereits als Referendar in Leimen-St. Ilgen, zwischen 2001 und 2016 auf der Vogelstang oder als kommissarischer Leiter der Uhlandgrundschule von August bis Dezember 2017. Fazit: „Ich kenne das nicht anders und wollte es auch gar nicht anders haben.“ Seine Vision ist, auf mittlere Sicht die Primarstufe, also die ersten bis vierten Klassen, in die Gemeinschaftsschule einzubinden.

An die Keplerschule kam Kuß 2016 als stellvertretender Leiter, die Bewerbung um den Chefposten lag für ihn daher auf der Hand, als Birgitta Hillebrandt in den Ruhestand ging. Sie war hier seit 1982, seit 2014 als Rektorin. Ihr Abschied im Juli 2020 fiel Corona-bedingt sehr klein aus – im Rahmen einer Dienstbesprechung. Schülerinnen und Schüler hatten für sie Videos produziert.

„Wendepunkt“ im Berufsleben

AdUnit urban-intext3

Ihr Nachfolger bringt auch Erfahrungen als Berufswegeplaner mit. Sein eigener Berufsweg entschied sich übrigens an einem Tag im kaufmännischen Kolleg, als ein Lehrer und eine Lehrerin ihm im Abstand von wenigen Stunden vorschlugen, doch eine pädagogische Laufbahn einzuschlagen – wegen seiner „tollen Schrift“ an der Tafel, und weil er bei einem Schreibmaschinenkurs kurzerhand selbst Schüler instruierte. „Das war der Wendepunkt“, sagt Kuß im Rückblick. Aber im Grunde hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits Zweifel an seinem bisherigen beruflichen Ziel: „Ich habe gemerkt, dass der reine Verwaltungsjob in einer Behörde für mich nicht genug ist.“ Außerdem habe er „eigentlich schon immer Lust“ gehabt, „mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten“.

AdUnit urban-intext4

Dass Musik in K 5 eines der Profilfächer ist, kommt dem 49-Jährigen sehr entgegen. Neben dem Joggen liebt er Schlagzeug-Spielen und schreibt Songs für eine Band.