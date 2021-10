Kultur nach Feierabend

Den Arbeitstag entspannt mit einem anregenden Museumsbesuch ausklingen lassen – dieses Angebot machen die Reiss-Engelhorn-Museen jetzt zum ersten Mal seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Sie laden wieder zur Veranstaltungsreihe „Culture after Work – Kulturgenuss am Feierabend“ ein und wollen nun Interessierten einmal im Monat Einblicke hinter die Kulissen der Museumsarbeit bieten.

Am Mittwoch, 20. Oktober um 18 Uhr wird Direktorin Sarah Nelly Friedland, Projektleiterin der „Eiszeit-Safari“, mit Moderator Norman Schäfer über die Ausstellung „Eiszeit-Safari“ sprechen. Das Museum Weltkulturen D 5 ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Der Talk beginnt um 18.15 Uhr, anschließend wird eine Kurzführung angeboten. Parallel ist der Einzelbesuch des Hauses auch ohne Teilnahme an „Culture after Work“ möglich. Das Culture-after-Work-Ticket berechtigt ab 16 Uhr zum Besuch aller Ausstellungen in D 5. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro – darin sind Ausstellungsbesuch, Talk, Kurzführung und Begrüßungsgetränk enthalten. Studierende, Auszubildende und Inhaber des Museumspasses zahlen lediglich 6,50 Euro.

Kunst in der Mittagspause

Auch die Reihe „Kultur in der Mittagspause“ wird wiederbelebt. Am Donnerstag, 21. Oktober um 12.30 Uhr führt Kurator Andreas Krock durch die Ausstellung „Belle Époque“ und widmet sich starken Frauen, als etwa die Tänzerin Isadora Duncan in Männerdomänen eindrang, Persönlichkeiten wie Anna Reiß und Helene Hecht mit ihren Salons das kulturelle Leben der Quadratestadt prägten sowie Julia Lanz die familieneigene Firma auf Kurs hielt. Treffpunkt ist an der Kasse im Museum Weltkulturen D 5. Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Eintritt 4,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. pwr