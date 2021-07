Mit der Band „Destruktiv“, die „tanzbare instrumentale Beats“, verspricht, geht es am Freitag ab 19.30 Uhr los. Am Samstag will das DJ-Kollektiv „Funky Adventures“ bereits ab 14 Uhr ein Open-Air-Konzert bieten, für das eine „fulminante Auflege-Kombination aus Hip-Hop, Funk, Disco, Bassmusic und Rumba“ angekündigt wird. Damit beginnt das Kulturtragfestival auf der großen Wiese des

...