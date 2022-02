Kultur in Bahnhöfen

Mitmachen und Mutmachen: Mit diesem Ziel zeigt die Deutsche Bahn (DB) in Baden-Württemberg an den Bahnhöfen Mannheim, Heidelberg, Freiburg und Tübingen die Ausstellung „Selten Allein“. Zu sehen sind Selbstporträts von Menschen, die von einer seltenen Erkrankung betroffen sind. Zum „Rare Disease Day“, dem Tag der Seltenen Erkrankungen, am 28. Februar erstrahlt auch in Mannheim der Hauptbahnhof ab 19 Uhr in den Farben Pink, Blau, Grün und Lila. „Damit setzen wir ein weithin sichtbares Zeichen für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Wir freuen uns, dass wir Teil dieser großartigen Aktion sein können”, sagt Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest DB Station&Service AG.

Die Kunstaktion soll ein Zeichen setzen, dass Menschen mit einer seltenen Erkrankung in der Gesellschaft nicht übersehen werden. Die Porträts werden zusammen mit einer anonymisierten kurzen Vignette zur Person und ihrer Krankheit ausgestellt. Noch bis zum 6. März können Fahrgäste die Ausstellungen in den Bahnhöfen besuchen.

Die DB unterstützt mit dem Projekt gemeinsam mit ihren Bahnhofsgeschäften eine bundesweite Initiative der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e. V. (ACHSE) und dem Verband der Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD), die für die Belange von Menschen mit seltenen Erkrankungen sensibilisiert und Wissen über diese Erkrankungen in der Bevölkerung fördert. Neben den Bahnhöfen in Baden-Württemberg beteiligen sich bundesweit weitere sechs Bahnhöfe. red

