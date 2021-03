Unter dem Motto „Hinterm Horizont geht’s weiter – Grüne Kulturpolitik in der Pandemie, im Heute und im Morgen“ diskutieren die beiden Mannheimer Grünen-Landtagskandidatinnen Elke Zimmer und Susanne Aschhoff am Donnerstag, 4. März, bei einem Video-Gespräch mit ihrer Parteifreundin und zuständigen Landesministerin Theresia Bauer. Beginn ist um 20 Uhr. Für Musik sorgen The Twiolins.

AdUnit urban-intext1

Während der Pandemie drohe das kulturelle Leben wegzubrechen, Künstler bangten um ihre Existenz, Kulturliebhaber lechzten nach kulturellem Angebot, heißt es in der Ankündigung. In der Debatte soll es um die Möglichkeiten gehen, „die Landes- und Kommunalpolitik jetzt hat, um die Kulturlandschaft durch die Krise zu retten“. Die Diskussion wird live auf Facebook, Youtube und Zoom übertragen. Fragen können vorab an info@gruene-mannheim.de gestellt werden. red/imo