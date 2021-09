Kultband "Just for fun" spielt im Herzogenried

Die Kultband Just for fun kommt am Sonntag, 26. September, in den Herzogenriedpark. Von 15 bis 17 Uhr spielt die beliebte Formation in der Konzertmuschel Rock’n’Roll vom feinsten und katapultiert die Zuhörer musikalisch zurück in die Zeit von Chuck Berry, Jerry Lee Lewis und natürlich allen voran Elvis. Die Karriere der Band begann 1975 bei der Bundesgartenschau auf der Seebühne, und seither vergeht kaum ein Stadtfest, Blumepeterfest, Wurstmarkt Bad Dürkheim oder eine Feudenheimer Kerwe, ohne dass die Band dabei ist.

Musik gibt es am Sonntag, 26. September, aber auch auf der Seebühne im Luisenpark. Dort treten von 15 bis 17 Uhr Olli Roth & Friends unter dem Motto „Let the Music do the Talking“ auf. Am Mittwoch, 29. September, von 15.30 bis 17.30 Uhr auf der Seebühne kommt dann zum Saisonausklang der nachmittäglichen Stadtpark-Veranstaltungen Christa Krieger, die Grande Dame der Freilichtbühne, mit Bloomaul und Musiker Joachim Schäfer. Zusammen bieten sie Gedichte, Geschichten und Lieder zum Abschied vom Sommer. Bei allen drei Veranstaltungen ist der Eintritt, außer dem regulären Parkeintritt, frei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Die Veranstaltungen finden nur bei gutem Wetter statt. Zum letzten Mal ist an diesem Wochenende der Wasserspielplatz im Luisenpark in Betrieb – dann endet auch da die Saison. pwr