Küchenbrand löst Löscheinsatz aus

In einem Mehrfamilienhaus in T 6 in der Mannheimer Innenstadt ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 16 Uhr ein Feuer in der Küche einer im Gebäude liegenden Gaststätte ausgebrochen. Die Mitarbeiter des Betriebs konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Keine Personen wurden verletzt.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile habe nicht stattgefunden und die Feuerwehr habe den Brand zügig löschen können. Dadurch war eine Evakuierung der rund 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht nötig. Die Gaststätte wurde nach den Löscharbeiten wieder freigegeben. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 80 000 Euro geschätzt.

Der Friedrichsring war für über eine Stunde lang voll gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen gegen 17.30 Uhr konnten die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden. pol/red

