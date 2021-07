Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr ist am frühen Mittwochabend zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Nach ersten Angaben der Polizei geht das Feuer von einer Wohnung im ersten Obergeschoss in der Rüsselsheimer Straße auf dem Waldhof aus. Der Brand war gegen 17.45 Uhr gemeldet worden. Neben der Feuerwehr und der Polizei seien auch Rettungskräfte vor Ort. Die Lösch- und Rettungsarbeiten laufen.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.