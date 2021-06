Kuchenverkauf hilft Patenkind in Nepal

Es lebt in Nepal – das Patenkind des Mannheimer Interact-Clubs. Dass es zur Schule gehen kann, dafür sorgen mit jährlich 600 Euro die Mitglieder des Clubs zwischen zwölf und 18 Jahren. Interact-Clubs gehören – wie Rotaract für 18- bis 30-Jährige – zur weltweiten Rotary-Bewegung, sind aber ausdrücklich nicht allein für Rotarier-Kinder da. Die Mannheimer Interacter unter Leitung von Präsidentin Franziska Graf konnten wegen der Corona-Pandemie viele ihrer Benefizaktionen, mit denen sie sonst ihr Patenkind unterstützen, nicht durchführen, haben aber etwa kostenlose Nachhilfe für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen gegeben. Zugunsten des Patenkinds in Nepal starten sie nun einen Kuchenverkauf am Samstag, 19. Juni von 9 bis 14 Uhr im Garten der Ludwig-Beck-Straße 16 (Familie Graf) – mit Maskenpflicht und Mindestabstand. „Die Kuchen werden von uns Interactern gebacken, zusätzlich werden wir von Eltern unterstützt, deren Kindern wir Nachhilfe geben“, so Franziska Graf. pwr

