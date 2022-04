Kritik an Stadtverwaltung

Mehrere Klimaschutzgruppen haben in einem offenen Brief die Stadtverwaltung kritisiert und zu mehr Engagement beim Klimaschutz aufgerufen. So bemängeln unter anderem die Bündnisse Fridays for Future, Mannheim kohlefrei und extinction rebellion, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung des Klimaschutzaktionsplans feststecke: „Schon eine geraume Weile passiert nichts.“

Stadt und MVV Energie rechneten sich ihre Klimabemühungen schön, heißt es weiter in dem Brief. Dessen Unterzeichner fordern Pläne mit überprüfbaren Zahlen zum geplanten Abschied von fossilen Energieträgern. Die Stadtverwaltung wollte zu dem Schreiben nicht Stellung beziehen. Sie kündigte aber an, den Kontakt zu den Verfassern zu suchen. Mannheim möchte bis 2030 klimaneutral werden. Im Sommer soll der Klimaschutzaktionsplan vorgelegt werden. mig

