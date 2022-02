Kritik an Planung

Die FDP/MfM-Fraktion im Gemeinderat fordert eine schnelle Finanzierung der Berufsschulen in Mannheim. „Es liegen gute Pläne für die beruflichen Schulen an der Neckaruferbebauung vor. Noch immer gibt es jedoch weder einen Kostenplan noch einen Zeitplan“, kritisierte Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund in einer Mitteilung. „Die Verwaltung muss hier Nägel mit Köpfen machen und beides zeitnah vorlegen. Nur so können wir gemeinsam mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat die Mittel für dringend notwendigen Investitionen dann auch im Haushalt bereitstellen“, hieß es weiter.

Auch die FDP-Politikerin und bildungspolitische Sprecherin Kathrin Kölbl mahnte: „In Zeiten eines eklatanten Fachkräftemangels müssen die Ausbildungsberufe für junge Menschen attraktiv sein. Die Mannheimer Berufsschulen sind in desolatem Zustand, Gebäude müssen dringend saniert oder eben neu gebaut, die Ausstattung modernisiert werden.“ Seit acht Jahren läge die gutachterliche Entwicklungsplanung für Berufsschulen vor, umgesetzt wurde bislang nur wenig. „Die vorhandene Planung muss endlich auch umgesetzt werden – und das möglichst schnell!“ red

