Kritik am Handels-Plan

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) und die katholische Arbeitnehmerseelsorge kritisieren die Forderung nach einem zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag in Mannheim. „Unverständlich“, sagte KAB-Diözesansekretär Ulf Bergemann, „zehntausende Menschen in die Innenstadt zu locken und so ein steigendes Infektionsgeschehen zu riskieren.“

Der Vorschlag eines weiteren verkaufsoffenen Sonntags, geplant ist der 4. Juli, wurde vergangene Woche im Hauptausschuss des Gemeinderats diskutiert. Weil Sonntagsöffnungen nur im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen zulässig sind, soll der Anlassbezug ausnahmsweise entfallen.

Für die kirchlichen Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter stehe fest: „Der Sonntag ist kein Tag zum Shoppen und Schuften. Er gehört der Familie, den Freunden, dem Glauben, der Kultur, dem Sport und der Erholung. Auch Beschäftigte im Handel haben ein Recht auf diesen Tag – gerade unter den belastenden Arbeitsbedingungen der gegenwärtigen Pandemie. Der arbeitsfreie Sonntag ist kein überflüssiger Luxus, auf den wir jetzt verzichten können, sondern ein wertvolles Gut, das es zu schützen gilt.“ cs