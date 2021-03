Mannheim. Wer will sich Krimis für die Osterferien holen und spannende Geschichten hören? Tipps dazu gibt es am Mittwoch, 24. März, um 19.30 Uhr. Die Krimiautorin Iris Welling, die auch für den „Mannheimer Morgen“ schon viele Geschichten verfasste, sowie Verlegerin Barbara Waldkirch werden von der Verlagsbuchhandlung Waldkirch in Feudenheim aus einen Überblick über ihre aktuellen Krimi-Favoriten geben – das ganze Genre, von schräg bis blutrünstig oder humoristisch. Sieben Bücher stellen sie digital vor. Den Link zur Veranstaltung erhält man kostenlos per Mail an buchhandlung@waldkirch.de.

