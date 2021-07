Kretschmann setzt auf „tragfähigen Kompromiss“

Mit Unverständnis und Bedauern hat das Aktionsbündnis „Rettet den Friedrichspark“ auf die Antwort des Staatsministeriums von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Sachen Friedrichspark-Bebauung reagiert. Es sei „sehr enttäuschend“, dass man in Stuttgart ungeniert ein „Weiter so“ betreibe, mit „ausschließlich altbekannten und auch falschen, zumindest zurechtgebogenen Argumenten“, beklagen Jutta Schroth, Wolffried Wenneis, Wolfgang Ockert sowie die Architekten Winfried van Aaken und Johannes Striffler. Das Aktionsbündnis, zu dem auch der katholische Stadtdekan Karl Jung, die Bürgervereine Innenstadt West und Östliche Innenstadt, der Verein Friedrichsplatz, der Verein Stadtbild und die Werbegemeinschaft City gehören, hatte sich im Juni an Kretschmann gewandt mit der Bitte, Pläne der Universität für eine Erweiterung im Schlossgarten zu überdenken.

© picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Ein „Weiter so“ dürfe es nach der Coronakrise nicht geben, hatten die Unterzeichner die neue grün-schwarze Regierung an ihr selbst gewähltes Motto erinnert. Alles Handeln müsse man dem Klimaschutz unterordnen. Vor allem die Innenstädte seien Veränderungen unterworfen, die man nicht ignorieren könne. Die Pläne seien überholt, es gebe zudem andere Flächen in Uninähe, wo man schnell Gebäude errichten könne.

Das sieht das Staatsministerium anders: Die geplante Konzentration von Uni-Einrichtungen im Friedrichspark sowie auf dem gegenüberliegenden Quadrat A 5 seien „Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses wirtschaftlicher und betriebstechnischer Aspekte auf Landes- und Universitätsseite“, heißt es aus Stuttgart. Vorgeschlagene Alternativen seien sorgfältig geprüft aber verworfen worden. Streulagen im Stadtbereich würden „Pendelbetrieb und wirtschaftlich nicht zu vertretende Investitionen“ nach sich ziehen. Nun sei es an der Stadt, im Bebauungsplanverfahren einen „tragfähigen Kompromiss“ zu finden.

Das Aktionsbündnis lehnt derweil einen Kompromiss ab: Die Pläne seien „schlicht Bauen auf der grünen Wiese“ und „ein ungehemmtes Vollklotzen des stadtgeschichtlich bedeutenden Parks, einer stadtklimatisch unverzichtbaren Grünfläche“. Die stadtgestalterisch dringend überfällige Aufwertung zur Naherholung und die Verbindung zu Rhein und Verbindungskanal würden dadurch zerstört.

Die Stadt erarbeitet derzeit für den Bereich zwischen Schloss, Bismarckstraße und Parkring einen Bebauungsplan (Nr. 11.44). Geplant ist, drei Erweiterungsgebäude zu bauen und dabei den Friedrichspark nach Abriss des Eisstadions einzubeziehen. Gegen dieses vom Gemeinderat beschlossene Verfahren sind zahlreiche Einsprüche im Rathaus eingegangen. (Bild: dpa)