Krempelmarkt auf dem Neuen Meßplatz erneut abgesagt

Mannheim. Sie hatten gehofft – aber nun doch abgesagt: Der Krempelmarkt am Samstag, 12. März auf dem Neuen Meßplatz kann nicht stattfinden. „Solange Einlasskontrollen aufgrund von G-Regeln wie 2G, 2G+, 3G zu berücksichtigen sind, ist für uns ein Ausrichten des Marktes nicht durchführbar“, so das Projekt Freiraum, die den großen Flohmarkt veranstalten. Die ehrenamtlichen Organisatoren, die jetzt seit zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie pausieren müssen, würden aber „zuversichtlich auf den April-Markt schauen“, der am 9. April wäre. Weitere Termine sind bisher 21. Mai, 9. Juli, 10. September, 22. Oktober und 3. Dezember – wenn es keine Corona-Einschränkungen gibt.

