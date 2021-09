Kreativ-Workshop in der Kunsthalle

Im September und November lädt die Mannheimer Abendakademie zu Kreativ-Workshops zu den Themen Stillleben und Landschaft in die Kunsthalle Mannheim ein. Im Workshop „Inspiration Stillleben“ erkunden die Teilnehmenden am 4. September ab 10.15 Uhr zunächst in der Kunsthalle Mannheim diese Art der Darstellung anhand der Kompositionen des belgischen Künstlers James Ensor (1860-1949). Anschließend setzen sie das Gesehene unter Anleitung in Bildideen um, die in einem eigenen Werk münden, das man mit nach Hause nehmen kann. Ein weiterer Workshop widmet sich am 13. November dem Thema „Landschaft“. Für beide Workshops sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Weitere Infos gibt es unter Tel. 0621/1076-150 und www.abendakademie-mannheim.de. red/aph

