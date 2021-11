Kranzverkauf auf dem Lindenhof für den guten Zweck

Mannheim. Mit viel Einfallsreichtum gestaltete Adventsgestecke, kreativ entworfene Weihnachtsgestecke, üppig mit Tannengrün geschmückte bunte Türkränze oder Mooskugeln – das alles gibt es am Sonntag, 21. November, von 11 bis 14 Uhr, bei Familie Kost in der Hornisgrindestraße 8 auf dem Lindenhof. Dorthin lädt der Inner Wheel Club (IWC) zum Benefiz-Adventsverkauf ein. Zudem bietet er Weihnachtsgebäck und Pralinen, auch alle selbst gemacht. Die Damen des Mannheimer Clubs der zur Rotary-Familie gehörenden weltweit größten Frauen-Service-Organisation kreieren bereits seit zehn Jahren Weihnachtsdekorationen und verkaufen sie zugunsten sozialer Projekten wie Frauenhaus, Mädchennotruf, Kinderschutzbund, Nikolauspflege und die „Aktion Sorgentopf“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1