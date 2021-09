Kranke Welpen illegal verkauft?

Eine Frau hat am Donnerstag der Polizei zwei Personen gemeldet, die ihr zuvor gegen 13 Uhr am Paradeplatz zwei kränklich wirkende Zwergspitzwelpen zum Kauf angeboten hätten. Das teilten die Beamten mit. Demnach sind die Gesuchten in der Innenstadt angetroffen und zur weiteren Abklärung samt der Hunde zum Revier gebracht worden. Bei der Begutachtung hat sich laut Polizei gezeigt, dass die Hunde maximal acht bis neun Wochen alt sind und einen ungepflegten Eindruck machten. Bei beiden besteht Verdacht auf Parvovirose. Anscheinend sind sie nur wenige Tage zuvor von Bulgarien nach Deutschland gebracht worden. Zudem lagen lediglich gefälschte EU-Heimtierausweise vor. Die Hunde sind in einem Tierheim untergebracht worden. Die Männer müssen sich nun etwa wegen Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. pol/mig

