Kranke Ahornbäume im Friedrichspark werden gefällt

Mannheim. Drei Ahornbäume im Friedrichspark Mannheim werden am Montag, 30 August, gefällt. Grund dafür sei, dass die Pflanzen von der Rußrindenkrankheit betroffen sind, teilte die Stadt mit. Diese Krankheit wird von einem Pilz ausgelöst, dessen Sporen auch für Menschen gesundheitsschädlich sind, wenn diese eingeatmet werden. Darüber hinaus sind die drei Bäume in einem schlechten Zustand und teilweise bereits abgestorben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Friedrichspark liegt westlich des Schlosses, hinter der Uni-Mensa. Die Arbeiten werden von einer beauftragten Firma durchgeführt. Die Untere Naturschutzbehörde hat die Arbeiten genehmigt. Vor der Fällung wird geprüft, ob es in den Bäumen Nester oder Ruhestätten von Vögeln oder anderen Tieren gibt. In diesem Fall muss das weitere Vorgehen mit der Naturschutzbehörde abgestimmt werden.



Als Ersatz werden bis Ende 2022 vier standortgerechte Laubbäume im Friedrichspark gepflanzt.