100 000 Euro – das ist der Sachschaden, der an der Brücke über die B 38 in der Straße Hinter dem Wolfsberg zwischen Käfertal und Vogelstang nach einem Unfall entstanden ist. Am Montag gegen 14 Uhr hatte ein 32-jähriger Sattelzugfahrer mit ausgefahrenem Kran das Bauwerk beschädigt (wir berichteten). Zuvor, das teilte die Polizei am Dienstag mit, hatte der Mann auf einer Baustelle in der Nähe einen Container aufgeladen und anschließend vergessen den Kran einzufahren. Der prallte dann während der Fahrt gegen insgesamt zehn Betonquerträger der Brücke. Weil zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Statik in Mitleidenschaft gezogen wurde, war vorübergehend gesperrt. Am Nachmittag wurde sie allerdings wieder freigegeben.

AdUnit urban-intext1