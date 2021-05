Kran bringt Trafohaus

Pünktlich zu Pfingsten ist der schmale Umweg entlang des Kutzerweihers und von Pflanzungen nicht mehr nötig. Im westlichen Teil des Luisenparks bei der Klangoase sind Sperrungen aufgehoben worden. Sie hingen mit einem großen Schwertransport zusammen. Per Tieflader wurde eine neue Transformatorenstation angeliefert, die künftig die Stromversorgung im Park sicherstellt. Sie ersetzt eine veraltete Anlage, die im Bereich der künftigen Neuen Parkmitte den dortigen Neubauten von Unterwasserwelt und Restaurant im Weg war.

Per Schwertransport kam das neue Trafohaus in den Luisenpark. © Stadtpark

Auf acht Achsen wurde das acht Meter lange und 45 Tonnen schwere Trafogebäude aus Waghäusel auf Wegen mit eigens verlegten speziellen Bodenplatten an den neuen Standort schräg gegenüber der Seebühne an der Park-Grundstückgrenze auf Höhe des TSV 1846 Mannheim gebracht. Ein Kran hob den Betonbau in einem Stück auf seinen künftigen Platz.

Restliche Arbeiten dauern an

„Es hat alles reibungslos funktioniert, das war tatsächlich Millimeterarbeit, fast schon Ballett auf acht Achsen“, so Ralf Eckl, technischer Leiter der Stadtpark-Gesellschaft. Die restlichen Arbeiten dauern nach seinen Angaben noch etwa zwei bis drei Wochen. Dann könne auch das ebenfalls dort errichtete Provisorium abgebaut werden, welches seit Spätsommer vergangenen Jahres seinen Dienst tat, als die ursprüngliche Transformatorenstation auf dem Baufeld Neue Parkmitte entfernt werden musste. pwr