Kraftorte in allen Größen

Viele Menschen wissen, zu welcher Kirchengemeinde sie gehören, aber nicht zu welchem Kirchenbezirk. In unserem Fall ist das besonders schade, denn unser Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim ist natürlich der schönste von allen. Er reicht von Dossenheim bis Laudenbach, von Heiligkreuz, Oberflockenbach, Ursenbach und Altenbach bis über den Neckar rüber nach Ilvesheim, Edingen und Neckarhausen. Der katholische Kirchenbezirk ist noch ein Stückchen größer und umarmt außerdem das Stadtgebiet von Heidelberg. Wir haben von allem das Beste abbekommen: die Nachbarschaft mit Mannheim und Heidelberg, den Odenwald im Rücken, seine sanften Ausläufer mit der blühenden Bergstraße und die fruchtbare Ebene mit ihren Flüssen.

AdUnit urban-intext1

„Hier beginnt Deutschland, Italien zu werden“, soll der österreichische Kaiser Joseph II. ausgerufen haben, als er sich von Frankfurt kommend der Bergstraße näherte. Da hat er recht gehabt. Wenn ich unterwegs bin zu den 19 Gemeinden im Kirchenbezirk, oft mit dem Fahrrad, dann denke ich an das Glück, unter Gottes Himmel zu sein und zu leben.

Viele geistliche Kraftorte gibt es hier, die Menschen zu stärken und zu trösten vermögen. Das sind natürlich die Kirchen, die Kapellen am Weg, oft in ökumenischer Nutzung, kleine Dorfkirchen, Zelte und Archen des wandernden Gottesvolkes und selbstbewusste Bauten, die nicht nur mitten im Ort, sondern auch mitten im Leben sein wollen und ihre Glocken weit über die Häuser schwingen lassen. Manche thronen auf den Hängen wie in Leutershausen und Dossenheim, manche liegen direkt am quirligen Marktplatz wie die Stadtkirche in Weinheim.

Ich sitze gern unter der gemalten Blumenwiese der Ladenburger Kirche, in der kleinen Dorfkirche mitten in Altenbach, die mit Kunstwerken so stimmig ausgestaltet ist, oder schaue in der Kirche in Ilvesheim zu, wie Gott mit Licht und Schatten spielt. Der älteste Kirchenbau steht in Heiligkreuz und wurde 1242 erstmals urkundlich erwähnt. Der jüngste ist die Bonhoefferkirche in Hemsbach aus dem Jahr 1991.

AdUnit urban-intext2

Eine ganz eigene Stille

Der kleinste Gottesdienstraum ist im Dorfgemeinschaftshaus in Ursenbach, wo die Gemeinde einmal im Monat unterschlüpft. Kraftorte sind aber auch die alte Wallfahrtsstätte auf dem Kreuzberg über Hemsbach, die verwunschenen Grundmauern der Jakobuskirche über Hohensachsen und der friedliche Bibelgarten in Leutershausen. An den Kraftorten ist noch etwas spürbar von der Gegenwart der Menschen, die vor mir hier waren, von ihren Gebeten und Liedern, von ihrer Klage und ihrer Hoffnung. Ein Ort mit einer ganz eigenen Stille ist der jüdische Friedhof oberhalb Hemsbachs. Mit über 1000 Grabsteinen gehört er zu den größten der erhaltenen jüdischen Friedhöfe in Baden-Württemberg.

Besuchen Sie doch an einem der Sommersonnentage einen besonderen Kraftort! Schon der Weg dorthin ist etwas Besonderes. Davon erzählen Pilger, die sich auf einen oft langen Weg zu einem geistlichen Kraftort machen. Zünden Sie eine Kerze in einer der offenen Kirchen an und saugen Sie die Stille auf, legen Sie einen Stein an einem Kreuz ab in der Gewissheit: Etwas von mir bleibt hier. Auch wenn ich jetzt weitergehe, Gott bleibt mir nah, und ich gehe unter seinem Schutz.

AdUnit urban-intext3

Monika

AdUnit urban-intext4

Lehmann-Etzelmüller

Dekanin des Kirchenbezirks

Ladenburg-Weinheim