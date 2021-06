Krad fängt nach Kollision mit Pkw Feuer - zwei Verletzte

Mannheim. Bei einer Kollision zwischen einem Kleinkraftradfahrer und einem Auto am Donnerstag in Mannheim haben sich zwei Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer gegen 15 Uhr auf Lindenhofstraße unterwegs, als er beim Linksabbiegen in die Landteilstraße mit dem entgegenkommenden 32-jährigen Kleinkraftradfahrer zusammenstieß. Durch den Unfall fing das Krad Feuer. Der Fahrer erlitt dadurch Verbrennungen. Der 43 Jahre alte Fahrer des Pkw trug einen Schock davon. Beide wurden in Kliniken eingeliefert.

AdUnit urban-intext1

Mannheim Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Krad und Pkw 6 Bilder Mehr erfahren

Auch wenn die Feuerwehr den Brand am Zweirad schnell löschte, wurde das Fahrzeug stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn nach dem Unfall gereinigt.