Kostenloser Aktionstag im Mannheimer Technomuseum

Mannheim. Wasser lässt sich als Energiequelle zur Stromerzeugung nutzen und treibt Wasserräder entweder direkt oder in Form von Dampf Maschinen und Turbinen an: Beim Aktionstag „Wasser und Kraft“ am Sonntag, den 25. September steht das nützliche Nass in all seinen Facetten im Mittelpunkt.

Zwischen 9 und 17 Uhr können die Besucherinnen und Besucher unter anderem an Vorführungen an der Wasserturbine teilnehmen, Modellboote mit Schaufelradantrieb im Labor konstruieren oder sich bei einer Science-Show mit Strömungen und Wassersäulen befassen. Um 12 und um 14 Uhr laden „Die Physikanten“ zur großen Wissenschafts-Show ins Auditorium. Mit der Dampflok geht’s zu kurzen Fahrten in den Museumspark. Der Eintritt ins Haus und zu allen Aktionen ist an diesem Tag frei.