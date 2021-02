Das Frühjahr ist traditionell die Zeit für Mitgliederversammlungen in den Vereinen. Diese sind aber aufgrund der Pandemie fast ausschließlich online möglich, was die Vereine vor große Probleme stellt. Hilfestellung bietet der Stadtjugendring Mannheim mit einer Online-Fortbildung am 22. Februar, 18 bis 20 Uhr, an. Vorgestellt wird ein kostenloses Programm, mit dem sich die Sitzung organisieren lässt – von der Tagesordnung über die Bearbeitung von Anträgen bis zu Beschlussfassungen und Abstimmungen. Entwickler Tim Schrock weiß, was die Vereine benötigen, denn er hat er jahrelange Erfahrung im Jugendverband.

AdUnit urban-intext1

Die Fortbildung ist kostenlos, die nötige Anmeldung muss online auf http:/ / www.vereinswerkstatt.de erfolgen. Anmeldeschluss ist der 17. Februar. Weitere Auskünfte unter 0621/3 38 56-12 oder per Mail: info@sjr-mannheim.de. Eine Übersicht über alle Fortbildungen der Jugendringe Mannheim, Heidelberg, Weinheim, Rhein-Neckar und KA-Land gibt es hier: https://kurzelinks.de/aoyv red/stp