Kostenlose Brezeln für Radfahrer in Baden-Württemberg

Mit dem Fahrrad fahren – und zur Belohnung eine Brezel kriegen. Das ist die Idee hinter der Aktion „PendlerBrezel“, die von diesem Montag an bis einschließlich Freitag in ganz Baden-Württemberg läuft. Ausrichter der Aktion sind die Initiative RadKULTUR des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, Bäckereibetriebe im Land sowie die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg.

Staatssekretärin Zimmer kommt

Während der Aktionswoche erhalten in Baden-Württemberg alle, die morgens mit dem Fahrrad unterwegs sind, bis 10 Uhr eine Brezel gratis. Dafür muss lediglich in einer der teilnehmenden Filialen der Fahrradhelm als Nachweis vorgezeigt werden. Das Ganze ist unabhängig von einem Einkauf. In Mannheim nimmt laut Übersicht allerdings nur die Bäckerei Edgar Seitz mit ihren Filialen in Friedrichsfeld, Seckenheim und Neckarau teil.

In Neckarau wird sich nach Ankündigung des Ministeriums gleich am Montag auch Elke Zimmer (Grüne), die Staatssekretärin im Stuttgarter Verkehrsministerium, zwischen 7.15 Uhr und 7.45 Uhr eine Brezel holen. Je nach Filialgröße stünden während der Aktionswoche täglich 20 bis 75 Brezeln für Radfahrerinnen und Radfahrer zur Verfügung, so das Ministerium. red/imo