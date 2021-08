Kostenlos ins Schwimmbad

Kinder und Jugendliche bekommen in Mannheim während der Sommerferien jetzt kostenlose Schwimmbad-Tickets. Die Verwaltung hat einen Beschluss des Gemeinderats umgesetzt. Seit Samstag können Unter-18-Jährige Gratis-Tickets für die vier Freibäder sowie für das Hallenbad Neckarau buchen. Das Karten-Kontingent für diese Aktion ist allerdings begrenzt.

Die „Sommerferien-Tagestickets (U18)“ gibt es im Online-Ticketing-System unter www.schwimmen-mannheim.de oder „analog“ zu festgesetzten Zeiten direkt an den Bädern. Wie die übrigen Karten sind auch sie bis zu sieben Tage im Voraus buchbar. Das tägliche Kontingent wird aber zunächst auf 4000 begrenzt, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt – um auch anderen Nutzern den wegen der Pandemie aktuell begrenzten Schwimmbad-Besuch zu ermöglichen. Am Eingang müssen die Kinder und Jugendlichen laut Mitteilung „ein Dokument mitführen, aus dem ihr Wohnort ersichtlich ist“.

Auf Antrag der SPD hatte sich der Gemeinderat wie berichtet mit knapper Mehrheit für den kostenlosen Eintritt ausgesprochen – als Entschädigung für die Kinder für ihre Entbehrungen in der Pandemie. Über den bereits im Juni eingereichten Antrag wurde erst zwei Tage vor Ferienstart abgestimmt. Die Stadtverwaltung hatte nach eigenen Angaben bereits am 9. Juli eine Info-Vorlage an die Stadträte verschickt, in der sie ihre Bedenken dagegen äußerte. Danach habe die SPD den Antrag aber erneut auf die Tagesordnung setzen lassen. imo