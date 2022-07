Kostenlos ins Freibad

Der Hochsommer steht vor der Tür und die Sommerferien nahen – für die Mannheimer Kinder und Jugendlichen gibt es gleich doppelt Grund zur Freude: Wie schon im vergangenen Jahr erhalten sie während der Sommerferien vom 28. Juli bis 10. September freien Eintritt in die vier Mannheimer Freibäder sowie vom 22. August bis 10. September ins Gartenhallenbad Neckarau. Das teilt die Stadt Mannheim mit.

„Mit dem Angebot wollen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen und ihnen Spaß daran vermitteln. Der freie Schwimmbadeintritt ermöglicht eine aktive Freizeitgestaltung für alle Kinder und Jugendlichen in Mannheim – unabhängig ihrer sozialen Herkunft“, erläutert Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. Der Fachbereich Sport und Freizeit setzt hiermit einen Antrag aus dem Gemeinderat um. „Das Konzept ist eingebunden in verschiedene Bausteine der Bewegungsförderung im Rahmen der ‚Offensive Kindheit aktiv‘“, fügt Eisenhauer hinzu.

Der freie Eintritt für die Freibäder und das Gartenhallenbad gilt für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die in Mannheim leben. Es ist vorab kein Ticketkauf oder keine Online-Anmeldung notwendig, wie die Stadt in ihrer Mitteilung erläutert. Die Schülerinnen und Schüler müssen nur an der Badkasse einen entsprechenden Altersnachweis vorlegen, beispielsweise den Schülerausweis oder ein anderes Ausweisdokument. Die Mannheimer Schulen würden im Lauf der Woche über das Angebot informiert. Im vergangenen Jahr hatten laut Stadt rund 7800 Kinder und Jugendliche das „Sommerferien-Tagesticket“ genutzt. red/kur